«Этот Садио выше меня». Ловрен смеется над картонными копиями Мане и Салаха

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен перед матчем 10-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1) снял видео с картонными фигурами нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха?. Сегодня, 28 октября, 30-летний хорват опубликовал запись в своем Instagram

«Мои друзья. Этот Садио выше меня», — сказал Ловрен на видео. (рост Мане — 175 см, Ловрена — 188 см — Прим. «СЭ»).

В текущем сезоне Ловрен провел четыре матча за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.

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