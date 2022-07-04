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Сегодня, 14:43

Эриксен дал устное согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Кристиан Эриксен согласился продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic. Клуб готов подписать датчанина на три года.

По данным источника, сейчас стороны ведут переговоры, в скором времени Эриксен пройдет медобследование.

Сообщалось, что Эриксен также рассматривает предложение от «Брентфорда».

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 10 матчах за команду. 30 июня 2022 года он получит статус свободного агента.

Кристиан Эриксен
ФК Манчестер Юнайтед
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