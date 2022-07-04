Эриксен дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» после личной встречи с тен Хагом

Полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Он уже дал принципиальное согласие на переход в клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

30-летний датчанин подпишет контракт сроком до июня 2025 года. Футболисту осталось лишь подписать необходимые для перехода документы и пройти медосмотр.

Эриксен принял окончательное решение после личной встречи с новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

Полузащитник выступал за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 10 матчах за команду. 30 июня 2022 года он получит статус свободного агента.