Джака послал спровоцировал болельщиков «Арсенала». Эмери пообещал разобраться

Капитан «Арсенала» Гранит Джака остался недоволен своей заменой по ходу матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2).

Болельщики провожали игрока гулом, а Джака, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул нецензурную фразу, сообщает Evening Standard.

Потом швейцарец стянул с себя футболку и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.

Xhaka being subbed off pic.twitter.com/VIQsnhFBoC — Matt (@MGH) October 27, 2019

— Джака поступил неправильно, — отреагировал на эту ситуацию главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. — Мы обсудим с ним его поведением и примем решение.

Останется ли это капитаном? Обсудим и этот вопрос.