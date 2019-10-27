Джака послал спровоцировал болельщиков «Арсенала». Эмери пообещал разобраться
22:26
Капитан «Арсенала» Гранит Джака остался недоволен своей заменой по ходу матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2).
Болельщики провожали игрока гулом, а Джака, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул нецензурную фразу, сообщает Evening Standard.
Потом швейцарец стянул с себя футболку и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.
Xhaka being subbed off pic.twitter.com/VIQsnhFBoC— Matt (@MGH) October 27, 2019
— Джака поступил неправильно, — отреагировал на эту ситуацию главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. — Мы обсудим с ним его поведением и примем решение.
Останется ли это капитаном? Обсудим и этот вопрос.
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