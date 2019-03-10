Эден Азар: "Челси" слишком медленно работал с мячом"

Нападающий "Челси" Эден Азар выразил разочарование ничьей в матче чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (1:1). Соперник нанес всего два удара в сторону ворот лондонцев, а "Челси" пробил 22 раза, но ушел от поражения только в компенсированное время благодаря голу Азара.

– Конечно, мы разочарованы, – цитирует ВВС бельгийца. – У нас было не так много шансов, потому что мы слишком медленно работали с мячом. При такой же игре еще три месяца назад мы бы проиграли. Но удалось показать характер. Когда мы проиграли "Манчестер Сити" со счетом 0:6, сказали себе, что у нас осталось три или четыре месяца, чтобы финишировать в первой четверке. Игрокам сейчас немного грустно, потому что мы могли бы добиться большего.