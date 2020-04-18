Джо Коул: «Жиру, Виллиан и Педро должны остаться в «Челси»

Бывший игрок «Челси» Джо Коул считает, что нападающему «синих» Оливье Жиру лучше остаться в Лондоне. Ранее появилась информация, что француз близок к переходу в «Интер».

— Разумеется, «Челси» сейчас очень доверяет молодым игрокам, которые ворвались на сцену и потрясающе себя проявляют, — цитирует The Sun Коула, который играл за «Челси» с 2003 по 2010 гол. — Но Жиру, Виллиан и Педро — три первоклассных игрока, которые очень важны для клуба. Особенно Виллиан, который уже стал легендой клуба, его очень любят фанаты. Надеюсь, что все трое опытных игроков останутся в «Челси». Они должны оставаться частью новой интересной команды, которую сами и строят. Они могут стать костяком команды, как это было у «Манчестер Юнайтед» со Скоулзом, Гиггзом и Невиллами.