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Сегодня, 14:30

Дуглас Луис: «Верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис высказался о своем будущем в бирмингемской команде.

«Я верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться. Очень интересно быть частью этой новой эры. Почему бы мне не остаться? Все складывается хорошо. Но в футболе все происходит достаточно быстро», — приводит слова Луиса инсайдер Фабрицио Романо.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. Ранее бразилец выступал за «Манчестер Сити», «Жирону» и «Васко да Гаму».

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 39 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Астон Вилла
Дуглас Луис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 4 4 93-31 88
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 37 19 13 5 67-32 70
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 36 18 7 11 70-50 61
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
15
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лестер 37 8 7 22 49-67 31
19
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 3
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 2 : 1
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 1
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 0 : 0
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 2 : 1
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 2
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 0 : 4
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 6 : 1
24.05 22:00
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
25.05 22:00
МЮ – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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