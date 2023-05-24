Дуглас Луис: «Верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться»
Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис высказался о своем будущем в бирмингемской команде.
«Я верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться. Очень интересно быть частью этой новой эры. Почему бы мне не остаться? Все складывается хорошо. Но в футболе все происходит достаточно быстро», — приводит слова Луиса инсайдер Фабрицио Романо.
Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. Ранее бразилец выступал за «Манчестер Сити», «Жирону» и «Васко да Гаму».
В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 39 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|4
|4
|93-31
|88
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
4
|МЮ
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|36
|18
|7
|11
|70-50
|61
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|36
|11
|10
|15
|36-42
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 3
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 1
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|0 : 0
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|0 : 4
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|6 : 1
|24.05
|22:00
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|25.05
|22:00
|
МЮ – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|26
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6