Дэвис и Уинкс продлили контракты с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о продлени контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом. Новые соглашения игроков рассчитаны до 2024 года.

26-летний Дэвис выступает в составе "Тоттенхэма" с 2014 года. Он прошел все уровни академии "Суонси".

Уинкс является воспитанником клуба. Впервые к основной команде он стал подтягиваться в концовке сезона 2013/2014. 27 июля 2014 года 23-летний игрок подписал с "Тоттенхэмом" свой первый профессиональный контракт.