Дэвис и Уинкс продлили контракты с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о продлени контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом. Новые соглашения игроков рассчитаны до 2024 года.
26-летний Дэвис выступает в составе "Тоттенхэма" с 2014 года. Он прошел все уровни академии "Суонси".
Уинкс является воспитанником клуба. Впервые к основной команде он стал подтягиваться в концовке сезона 2013/2014. 27 июля 2014 года 23-летний игрок подписал с "Тоттенхэмом" свой первый профессиональный контракт.
We are delighted to announce that @Ben_Davies33 and @HarryWinks have both signed new contracts with the Club until 2024!– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 июля 2019 г.
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