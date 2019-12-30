Давид Луиз: «Артета станет одним из лучших тренеров в мире»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз рассказал о совместной работе с главным тренером Микелем Артетой.

— Думаю, Артета станет одним из лучших тренеров в мире, — цитирует Луиза Sky Sports. - У меня была возможность поработать со многими тренерами. Артета умен, он был игроком и знает, каково это. Я думаю, он сможет стать одним из лучших. Помочь ему сделать это — часть нашей работы. Я верю в его философию, верю в то, как он видит футбол.