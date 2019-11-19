Даниэль Леви: «Увольнение Покеттино было особенно сложным решением»

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Даниэль Леви прокомментировал отставку Маурисио Покеттино с поста главного тренера клуба. Об отставке 47-летнего аргентинца было объявлено сегодня, 19 ноября. Покеттино возглавлял лондонцев с 2014 года.

— Мы очень неохотно пошли на этот шаг, — цитирует официальный сайт «Тоттенхэма» Леви. — Данное решение совета директоров не было ни легким, ни поспешным. К сожалению, результаты конца прошлого сезона и начала нынешнего были крайне разочаровывающими.

Правлению приходится принимать трудные решения. Данное было осообенно сложным, учитывая множество памятных моментов, которые были у нас с Маурисио и его тренерским штабом, но мы делаем это в интересах клуба.

Маурисио и его тренерский штаб всегда будут частью нашей истории. Я с восхищением отношусь к тому, как он справлялся с трудными временами, когда строился новый стадион и мы играли не дома, с восхищением отношусь к теплу и позитиву, которые он дарил нам. Хочу поблагодарить его и тренерский штаб за все, что они сделали. Мы всегда будем им рады.

У нас талантливый состав. Нам нужно зарядиться энергией и постараться провести удачный сезон для наших поклонников.