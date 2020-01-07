«Челси» заплатил Конте и его тренерскому штабу более 30 миллионов евро компенсации

«Челси» заплатил 31,3 миллиона евро в виде компенсации уволенному летом 2018 года с поста главного тренера Антонио Конте и его тренерскому штабу. Как сообщает Sky Sports, такая сумма указана в финансовых отчетах лондонского клуба. Его сменил Маурицио Сарри, который также был уволен.

По данным источника, «Челси» суммарно уже выплатил более 105 миллионов евро в виде компенсации разным тренерам за увольнение.