«Челси» заплатил Конте и его тренерскому штабу более 30 миллионов евро компенсации
15:07
«Челси» заплатил 31,3 миллиона евро в виде компенсации уволенному летом 2018 года с поста главного тренера Антонио Конте и его тренерскому штабу. Как сообщает Sky Sports, такая сумма указана в финансовых отчетах лондонского клуба. Его сменил Маурицио Сарри, который также был уволен.
По данным источника, «Челси» суммарно уже выплатил более 105 миллионов евро в виде компенсации разным тренерам за увольнение.
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