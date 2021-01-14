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«Челси» поздравил ван Гинкела с возвращением в футбол. Игрок не появлялся на поле 32 месяца

13:36
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«Челси» поздравил полузащитника Марко ван Гинкела с возвращением на футбольное поле.

28-летний голландец, принадлежащий лондонскому клубу, находится в аренде в ПСВ. Футболист вышел на замену в матче 16-го тура чемпионата Голландии против АЗ (1:3). Это появление на поле стало для игрока первым за 32 месяца. В предыдущий раз ван Гинкел играл в мае 2018 года.

В 2018 году голландец перенес операцию на колене, восстановление после которой заняло у футболиста более двух с половиной лет. Арендное соглашение ван Гинкела с ПСВ действует до конца сезона-2020/21. Контракт игрока с «Челси» истекает в конце июня 2021 года.

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