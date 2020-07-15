«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру

«Челси» выиграл у «Норвича» в 36-м туре чемпионата Англии (1:0). Единственный гол в концовке первого тайма забил нападающий Оливье Жиру.

«Челси» идет на 3-м месте в таблице, а «Норвич» — на последнем.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

«Челси» — «Норвич» — 1:0 (1:0)

Гол: Жиру, 45+3.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 80), Зума, Рюдигер, Ковачич, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 67), Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).

«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Штиперманн, 79), Рупп (Мартин, 89), Маклин, Кантуэлл (Буэндия, 71), Дрмич (Ида, 79), Эрнандес (Пукки, 78).

Предупреждения: Кантуэлл, 58. Зума, 60. Ковачич, 62. Буэндия, 88.

Судья: Мосс.

14 июля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».