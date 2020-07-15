«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру
«Челси» выиграл у «Норвича» в 36-м туре чемпионата Англии (1:0). Единственный гол в концовке первого тайма забил нападающий Оливье Жиру.
«Челси» идет на 3-м месте в таблице, а «Норвич» — на последнем.
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Премьер-лига
36-й тур
«Челси» — «Норвич» — 1:0 (1:0)
Гол: Жиру, 45+3.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 80), Зума, Рюдигер, Ковачич, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 67), Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).
«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Штиперманн, 79), Рупп (Мартин, 89), Маклин, Кантуэлл (Буэндия, 71), Дрмич (Ида, 79), Эрнандес (Пукки, 78).
Предупреждения: Кантуэлл, 58. Зума, 60. Ковачич, 62. Буэндия, 88.
Судья: Мосс.
14 июля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».