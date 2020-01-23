«Челси» хочет купить защитника «Аталанты» за 20 миллионов фунтов

По информации Daily Express, «Челси» заинтересован в 25-летнем защитнике «Аталанты» Робине Госенсе.

Как сообщает источник, «синие» рассматривают немца в качестве замены 29-летнему испанцу Маркосу Алонсо, который, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно. По данным издания, в покупке Госенса лично заинтересован главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, сумма потенциальной сделки — 20 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2019/20 Госенс провел 23 матча за «Аталанту», в которых отличился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого защитника в 16,2 миллиона фунтов.