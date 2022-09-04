«Челси» готов продлить контракт с Джеймсом до 2028 года

Защитник «Челси» Рис Джеймс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 22-летнему англичанину соглашение до лета 2028 года. Текущий контракт рассчитан до 2025 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В минувшем сезоне защитник провел 39 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.