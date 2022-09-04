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4 сентября, 07:35

«Челси» готов продлить контракт с Джеймсом до 2028 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Рис Джеймс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 22-летнему англичанину соглашение до лета 2028 года. Текущий контракт рассчитан до 2025 года.

Джеймс является воспитанником «Челси». В минувшем сезоне защитник провел 39 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.

ФК Челси
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 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
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 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
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 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
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 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
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10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
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12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Сити

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Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Арсенал

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