Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс похвалил свою команду за игру против "Манчестер Сити" (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч в игре забил Венсан Компани дальним ударом на 70-й минуте.

– Думаю, с точки зрения защиты и тактики мы сыграли хорошо, – цитирует ВВС Роджерса. – Но такого соперника сложно сдерживать. Там игроки мирового уровня. В первом тайме мы играли с большим мужеством. Вторую половину начали не так, как мне хотелось бы. Но сложно было представить, что Компани забьет ударом с 30 метров. Мы видели, как много ударов были неточными, так что этого не ожидали.

Мы до конца сдерживали "Манчестер Сити", который может считаться одной из лучших команд Европы. Надеюсь, что сможем оттолкнуться от этой игры в своем росте. Наша мотивация была в том, чтобы развиваться. Мы извлечем уроки.