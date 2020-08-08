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«Борнмут» возглавил бывший ассистент Хау

16:17
Джейсон Тиндалл. Фото ФК «Борнмут».
Джейсон Тиндалл. Фото ФК «Борнмут».
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Новым главным тренером «Борнмута» стал Джейсон Тиндалл. 42-летний специалист заключил контракт на 3 года, сообщает сайт клуба.

Тиндалл отдал «Борнмуту» 18 лет своей карьеры. Он пришел в клуб в качестве игрока, а потом перешел на тренерскую работу.

Тиндалл был помощником бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау, который покинул клуб.

При Хау «Борнмут» дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в АПЛ. Однако минувшую кампанию клуб завершил на 18-м месте и вылетели в чемпионшип.

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