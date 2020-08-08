«Борнмут» возглавил бывший ассистент Хау

Новым главным тренером «Борнмута» стал Джейсон Тиндалл. 42-летний специалист заключил контракт на 3 года, сообщает сайт клуба.

Тиндалл отдал «Борнмуту» 18 лет своей карьеры. Он пришел в клуб в качестве игрока, а потом перешел на тренерскую работу.

Тиндалл был помощником бывшего главного тренера «Борнмута» Эдди Хау, который покинул клуб.

При Хау «Борнмут» дважды повышался в классе и последние пять лет неизменно выступал в АПЛ. Однако минувшую кампанию клуб завершил на 18-м месте и вылетели в чемпионшип.