«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

«Челси» на выезде переиграл «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ — 3:1.

У «Борнмута» отличился Матиас Винья (21-я минута), в составе лондонцев голы забили Конор Галлахер (9-я), Бенуа Бадиашиле (82-я) и Жоау Феликс (86-я).

«Челси» прервал серию из семи матчей без побед в чемпионате. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 42 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Это первая победа исполняющего обязанности главного тренера «синих» — до этого было шесть поражений в шести матчах.

«Борнмут» — 14-й (39 очков).