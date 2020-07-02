Болельщик «Манчестер Сити» пытался заблокировать проход Клоппа на стадион

Перед матчем чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» болельщик хозяев попытался заблокировать проход на стадион главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Об этом сообщают британские СМИ. Также болельщик демонстрировал неприличные жесты перед автобусом «Ливерпуля».

Как сообщает Mirror, после вмешательства службы безопасности мужчина отошел и пропустил тренера на арену, но успел сказать что-то нелицеприятное водителю автобуса. Игра начнется в 22.15 по московскому времени. «Ливерпуль» ранее уже обеспечил себе чемпионство.