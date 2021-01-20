Бертранд намерен уйти из «Саутгемптона», если ему не поднимут зарплату

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд намерен покинуть клуб в случае, если ему не повысят зарплату, сообщает Goal.

По информации источника, 31-летний англичанин рассчитывает на повышение зарплаты, однако клуб не собирается предлагать игроку улучшенные условия. Сообщается, что в «Саутгемптоне» не хотят разрушать систему зарплат ради того, чтобы сохранить игрока. Также, Бертранд хочет выступать в Лиге чемпионов, как и его партнер по команде, нападающий Дэнни Ингс.

В сезоне-2020/21 Бертранд провел 18 матчей за «Саутгемптон» и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста со «святыми» действует до конца июня 2021 года.