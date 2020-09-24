Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Бернли» может усилиться нападающим «Ливерпуля»

12:00
Теги:

«Бернли» ведет переговоры по трансферу нападающего «Ливерпуля» Харри Уилсона, сообщает Independent.

По информации источника, «бордовые» хотят купить 23-летнего валлийца, в данный момент стороны договариваются об условиях сделки. Вероятность трансфера оценивается как высокая.

Уилсон — воспитанник «Ливерпуля». Сезон-2019/20 игрок провел в «Борнмуте» на правах аренды, на его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 35 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 17,5 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир