Бернд Лено: "Мы не хотели, чтобы Лингард повторил победный танец в стиле Майкла Джексона"

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено рассказал, что в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:0) его команду мотивировал танец полузащитника "МЮ" Джесси Лингарда. Он вспомнил танец Лингарда в стиле Майкла Джексона, который тот исполнил в январе после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче Кубка Англии.

– Конечно, подобное нельзя выбросить из головы, это не забывается, – цитирует Metro Лено. – Никогда никто не захочет, чтобы такое повторилось. Это нас тоже мотивировало.