Бернарду Силва заявил о схожести Холанна и Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнил одноклубника Эрлина Холанна с партнером по сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Эрлин и Криштиану – разные личности. Они очень разные люди, но на поле, я думаю, вы можете найти несколько сходств. Они оба испытывает жажду забивать.

Когда мяч близок к воротам, Холанн всегда рядом, он способен чувствовать, где окажется мяч. Криштиану тоже такой – и в этом сходство. Они очень похожи в этом голоде забивать, забивать и еще раз забивать, чтобы помочь своей команде», – приводит слова Силвы Daily Mirror.

В текущем сезоне Холанн провел 43 матча во всех турннирах, забил 49 мячей и сделал 8 голевых передач. Роналду в зимнее трансферное окно перешел в «Аль-Наср». На его счету 12 голов и 2 ассиста за клуб из Саудовской Аравии.