Бен Чилвелл: "Чувствуем, что "Лестер" мог выиграть у "Ливерпуля"

Защитник "Лестера" Бен Чилвелл признался, что он и его партнеры по команде думали, что могут выиграть в матче с "Ливерпулем" (2:1).

- Если перед игрой на "Энфилде" кто-нибудь скажет, что сегодня вы заработаете очко, конечно, вы согласитесь на это, - цитирует Чилвелла ВВС. - Мы не слишком разочарованы, но чувствуем, что могли выиграть. У нас был самый плохой старт за историю наших выступлений в премьер-лиге, и мы пытаемся это решить. "Лестер" отлично сыграл во втором тайме, я был счастлив от того, как сыграли ребята. Сегодня мы были мотивированы, но так должно быть в каждом матче, а не только в тех случаях, когда мы играем с командами из первой шестерки. Уверен в том, что "Лестер" может выступать хорошо. Мы очень рады приехать сюда и взять очко.

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