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Бельерин поддержал Джаку после конфликта с фанатами

17:17
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин выразил поддержку капитану команде Граниту Джаке. У того случился конфликт с болельщиками лондонского клуба по ходу матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2).

— Все мы люди, у всех нас есть эмоции, и иногда их непросто контролировать, — написал Бельерин в Twitter. — Сейчас то время, когда мы должны поддержать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем лишь тогда, когда мы вместе.

Руководство и главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерены провести встречу с Джакой и обсудить его поведение.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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