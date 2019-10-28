Бельерин поддержал Джаку после конфликта с фанатами

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин выразил поддержку капитану команде Граниту Джаке. У того случился конфликт с болельщиками лондонского клуба по ходу матча 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2).

— Все мы люди, у всех нас есть эмоции, и иногда их непросто контролировать, — написал Бельерин в Twitter. — Сейчас то время, когда мы должны поддержать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем лишь тогда, когда мы вместе.

We are all humans, we all have emotions, and sometimes it's not easy dealing with them. It's time to lift each other up, not to push each other away. We only win when we are together. #COYG pic.twitter.com/dkDI7M3xew — H?ctor Beller?n (@HectorBellerin) October 28, 2019

Руководство и главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерены провести встречу с Джакой и обсудить его поведение.

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