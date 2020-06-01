Бельерин может покинуть «Арсенал», так как недоволен результатами клуба

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассматривает вариант смены клуба, сообщает ESPN.

Игрок не будет связывать свое долгосрочное будущее с лондонским клубом, пока не улучшится текущая позиция клуба в АПЛ. «Канониры» в данный момент находятся на 9-ой строчке чемпионата, а сам игрок хочет стабильно выступать в Лиге чемпионов.

Сообщается, что «Интер» и «Ювентус» поборются этим летом за 25-летнего испанца.

В текущем сезоне на счету Бельерина 1 гол в 8 матчах АПЛ.