«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем», прервав серию мерсисайдцев из семи побед в АПЛ

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.

Первый мяч этой встрече открыл Джейкоб Рэмзи, который отличился на 27-й минуте. Сравнял счет форвард мерсисайдцев Роберто Фирмину на 90-й минуте матча, который спас свою команду от поражения.

«Астон Вилла» прервала серию «Ливерпуля» из 7 побед в АПЛ подряд.

«Астон Вилла» поднимается на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков за 37 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-ю строчку с 65 очками.

«Фулхэм» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 2:2. В составе хозяев дубль оформил Александар Митрович. За гостей забили Одсонн Эдуард и Джоэл Уорд.