«Астон Вилла» хочет сохранить Коутинью в команде

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что клуб надеется сохранить в команде полузащитника Филиппе Коутинью.

«Останется ли Коутинью у нас? Очевидно, что мы хотим его видеть здесь», — приводит слова Джеррарда Sport.es.

Если «Астон Вилла» захочет выкупить бразильца у «Барселоны», клубу придется заплатить каталонцам порядка 40 миллионов евро.

При этом 29-летний полузащитник не входит в планы главного тренера испанского клуба Хави.

Коутинью, который выступает за «Виллу» на правах аренды, принял участие в 15 матчах этого сезона, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.