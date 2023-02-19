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Сегодня, 20:14

Аспиликуэта обратился к болельщикам после тяжелой травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сесар Аспиликуэта.
Фото Global Look Press

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выступил с заявлением после своей травмы в матче 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

На 74-й минуте форвард «святых» Секу Мара попытался пробить «ножницами» в штрафной лондонцев, но попал по голове Аспиликуэте, после чего испанец упал на газон. Медицинская бригада оказывала помощь защитнику на протяжении 9 минут, после этого игрока унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. Мы с моей семьей хотим поблагодарить всех, кто помогал мне вчера: от медицинской бригады «Челси» до одноклубников и соперников. От всего сердца говорю спасибо клинике, в которой меня приняли, и всему медицинскому персоналу. Теперь настало время для того, чтобы восстановиться. Скоро увидимся на поле!» — написал Аспиликуэта у себя в соцсетях.

В сезоне-2022/23 Аспиликуэта принял участие в 26 матчах «Челси» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 2
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 3 : 0
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

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 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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