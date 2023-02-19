Аспиликуэта обратился к болельщикам после тяжелой травмы

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта выступил с заявлением после своей травмы в матче 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

На 74-й минуте форвард «святых» Секу Мара попытался пробить «ножницами» в штрафной лондонцев, но попал по голове Аспиликуэте, после чего испанец упал на газон. Медицинская бригада оказывала помощь защитнику на протяжении 9 минут, после этого игрока унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. Мы с моей семьей хотим поблагодарить всех, кто помогал мне вчера: от медицинской бригады «Челси» до одноклубников и соперников. От всего сердца говорю спасибо клинике, в которой меня приняли, и всему медицинскому персоналу. Теперь настало время для того, чтобы восстановиться. Скоро увидимся на поле!» — написал Аспиликуэта у себя в соцсетях.

В сезоне-2022/23 Аспиликуэта принял участие в 26 матчах «Челси» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.