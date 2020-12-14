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Артета раскритиковал Джаку за удаление в матче с «Бернли»

13:55
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление полузащитника «канониров» Гранита Джаки в матче 12-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1).

«Команда горит желанием и, вероятно, даже слишком сильно, так как в ключевые моменты мы переступили черту и заработали удаление.

Под слишком сильным желанием я подразумеваю, что игроки невероятно привержены своему делу, стараются изо всех сил.

Что касается удаления Гранита Джаки, мы знаем, что такое недопустимо. В том положении, в котором мы сейчас находимся, это еще более неприемлемо», — приводит слова тренера BBC.

Швейцарец во втором тайме сфолил на хавбеке соперника Дуайте Макниле, за что получил желтую карточку.

После этого на поле началась потасовка, в ходе которой Джака схватил за горло полузащитника «Бернли» Эшли Вествуда.

Судья Грэм Скотт, прибегнув к помощи ВАР, показал Джаке прямую красную карточку.

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