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«Арсенал» сделал предложение по Эдегору

09:25
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«Арсенал» сделал «Реалу» предложение по полузащитнику Мартину Эдегору, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «канониры» хотят арендовать 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21. «Королевский клуб» готов отпустить футболиста из-за нехватки игровой практики.

В сезоне-2020/21 Эдегор провел 9 матчей за «Реал» и не отличился результативными действиями. Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.

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