«Арсенал» может подписать 19-летнего нападающего «Вильярреала» и сборной Испании

«Арсенал» может подписать нападающего «Вильярреала» и сборной Испании Йереми Пино, сообщает журналист Daily Express Дин Джонс.

По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» готов продать 19-летнего испанца за 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Пино забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 40 матчах за «желтую субмарину». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.