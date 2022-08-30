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Сегодня, 10:08

«Арсенал» может подписать 19-летнего нападающего «Вильярреала» и сборной Испании

Руслан Минаев
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«Арсенал» может подписать нападающего «Вильярреала» и сборной Испании Йереми Пино, сообщает журналист Daily Express Дин Джонс.

По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» готов продать 19-летнего испанца за 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Пино забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 40 матчах за «желтую субмарину». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вильярреал
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 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
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 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
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 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
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 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
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 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
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 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
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 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
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 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
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30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
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Лидс – Эвертон
 - : -
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Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
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Ливерпуль – Ньюкасл
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Манчестер Сити

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Морено Родриго

Лидс

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П
Роберто Фирмино

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Ливерпуль

 3
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Арсенал

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

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Челси

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