«Арсенал» может купить полузащитника «Олимпиакоса» Камара

«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Олимпиакоса» Мади Камара, сообщает Daily Star.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета впечатлился талантом 23-летнего гвинейца, который полностью провел оба матча против английской команды в 1/16 Лиги Европы. Издание сообщает, что «Арсенал» готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.

На счету Камара 2 гола и 1 результативная передача в 37 матчах за «Олимпиакос» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро. Сообщается, что в зимнее трансферное окно «Олимпиакос» отверг предложение «Шеффилд Юнайтед» по Камара в размере 10 миллионов евро.