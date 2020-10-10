«Арсенал» хочет разорвать контракт с Езилом
Полузащитник Месут Езил может покинуть «Арсенал» уже в ближайшее время. По информации Express, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с расторжением контракта с 31-летним немцем. Нынешнее соглашение рассчитано до следующего лета.
Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел за команду 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.