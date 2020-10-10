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«Арсенал» хочет разорвать контракт с Езилом

01:49
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Полузащитник Месут Езил может покинуть «Арсенал» уже в ближайшее время. По информации Express, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с расторжением контракта с 31-летним немцем. Нынешнее соглашение рассчитано до следующего лета.

Езил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне-2019/20 он провел за команду 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

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