Ширер: «Еще один матч — и «Манчестер Сити» обессмертит свое имя»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о величии «Манчестер Сити», который может завоевать требл в этом сезоне.

В финале Кубка Англии «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

«Еще один матч — и «Манчестер Сити» обессмертит свое имя. А фаны клуба будут помнить этот состав годами, если не десятилетиями. Невероятный успех уже совсем близок», — цитирует слова Ширера BBC Sport.

«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.