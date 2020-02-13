Агент Салаха заявил, что игрок еще не определился насчет поездки на Олимпиаду

Агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, Рами Аббас Исса, заявил, что 27-летний футболист еще не определился с участием в олимпийском футбольном турнире на Играх-2020 в Токио. Ранее главный тренер олимпийской сборной Египта Шауки Гариб сообщил, что включит игрока в заявку на Олимпиаду.

— Решение по поводу Олимпиады еще не принято, — написал у себя в Twitter Аббас Исса, комментируя высказывание главного тренера олимпийской сборной Египта.

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 12, 2020

Олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 8 августа. Если Салах отправится на него, то пропустит предсезонную подготовку и, возможно, первые туры чемпионата Англии-2020/21.

По правилам в футбольном турнире Олимпиады могут играть игроки не старше 23 лет, однако каждая команда может включить в заявку до трех футболистов более старшего возраста.

Салах уже принимал участие в Олимпиаде-2012. Тогда Египет дошел до четвертьфинала, а форвард забил по голу в каждом из трех матчей группового турнира.