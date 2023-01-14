Адвокат Менди: «Жизнь, какой Бенжамен ее знал, для него окончена, как и карьера в британском футболе»

Элеонор Лоус, адвокат защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, высказалась о будущем игрока.

13 января спортсмен был признан невиновным по шести эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия в отношении пяти женщин. Присяжные не смогли вынести вердикт еще по двум обвинениям в отношении футболиста.

«Несмотря на это решение, жизнь, какой Бенжамен ее знал, для него окончена, как и карьера в британском футболе. Менди уже никогда не сотрет эти обвинения из своей биографии», — цитирует юриста BBC.

Судебный процесс проходит в Королевском суде Честера с августа. Королевская прокуратура заявила, что будет проводить повторное судебное разбирательство.