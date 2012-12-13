"Суонси" планирует продлить договор с Тэйлором

Защитник "Суонси" Нил Тэйлор в ближайшее время может продлить договор с клубом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение с 23-летним валлийцем рассчитано до лета 2015 года, но в клубе хотят получить гарантии более долгосрочного сотрудничества. Отметим, что в текущем сезоне Тэйлор уже не сыграет. В начале чемпионата Англии он получил сложный перелом лодыжки и в настоящее время проходит курс реабилитации.