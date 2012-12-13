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13 декабря 2012, 20:26

"Суонси" планирует продлить договор с Тэйлором

Юрий ДЗЮБЕНКО
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Защитник "Суонси" Нил Тэйлор в ближайшее время может продлить договор с клубом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение с 23-летним валлийцем рассчитано до лета 2015 года, но в клубе хотят получить гарантии более долгосрочного сотрудничества. Отметим, что в текущем сезоне Тэйлор уже не сыграет. В начале чемпионата Англии он получил сложный перелом лодыжки и в настоящее время проходит курс реабилитации.

Нил Тэйлор
ФК Суонси Сити
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 29-9 20
3
 Тоттенхэм 8 5 2 1 19-10 17
4
 Брайтон 7 4 2 1 14-8 14
5
 Челси 7 4 1 2 10-10 13
6
 МЮ 7 4 0 3 11-14 12
7
 Ньюкасл 8 2 5 1 12-8 11
8
 Фулхэм 8 3 2 3 13-15 11
9
 Эвертон 8 2 4 2 7-7 10
10
 Брентфорд 8 2 4 2 15-12 10
11
 Ливерпуль 7 2 4 1 18-9 10
12
 Борнмут 8 2 3 3 6-19 9
13
 Лидс 7 2 3 2 10-10 9
14
 Астон Вилла 8 2 2 4 6-10 8
15
 Вест Хэм 8 2 1 5 5-9 7
16
 Саутгемптон 8 2 1 5 8-13 7
17
 Вулверхэмптон 8 1 3 4 3-9 6
18
 Кр. Пэлас 7 1 3 3 8-11 6
19
 Лестер 8 1 1 6 14-22 4
20
 Нот. Форест 8 1 1 6 6-21 4
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.10 17:00
Борнмут – Лестер
 - : -
8.10 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
8.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
8.10 17:00
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
8.10 19:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
9.10 16:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
9.10 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
9.10 18:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
9.10 21:00
Эвертон – МЮ
 - : -
10.10 22:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 7
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 8
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 4 1 0
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