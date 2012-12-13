"Суонси" планирует продлить договор с Тэйлором
Защитник "Суонси" Нил Тэйлор в ближайшее время может продлить договор с клубом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение с 23-летним валлийцем рассчитано до лета 2015 года, но в клубе хотят получить гарантии более долгосрочного сотрудничества. Отметим, что в текущем сезоне Тэйлор уже не сыграет. В начале чемпионата Англии он получил сложный перелом лодыжки и в настоящее время проходит курс реабилитации.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|20-8
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|29-9
|20
|
3
|Тоттенхэм
|8
|5
|2
|1
|19-10
|17
|
4
|Брайтон
|7
|4
|2
|1
|14-8
|14
|
5
|Челси
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
6
|МЮ
|7
|4
|0
|3
|11-14
|12
|
7
|Ньюкасл
|8
|2
|5
|1
|12-8
|11
|
8
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
9
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|7-7
|10
|
10
|Брентфорд
|8
|2
|4
|2
|15-12
|10
|
11
|Ливерпуль
|7
|2
|4
|1
|18-9
|10
|
12
|Борнмут
|8
|2
|3
|3
|6-19
|9
|
13
|Лидс
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Астон Вилла
|8
|2
|2
|4
|6-10
|8
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|1
|5
|5-9
|7
|
16
|Саутгемптон
|8
|2
|1
|5
|8-13
|7
|
17
|Вулверхэмптон
|8
|1
|3
|4
|3-9
|6
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|
19
|Лестер
|8
|1
|1
|6
|14-22
|4
|
20
|Нот. Форест
|8
|1
|1
|6
|6-21
|4
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.10
|17:00
|
Борнмут – Лестер
|- : -
|8.10
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|8.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|8.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|8.10
|19:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|9.10
|16:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|9.10
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|9.10
|18:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|9.10
|21:00
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|10.10
|22:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|7
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|8
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|4
|1
|0
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