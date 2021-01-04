«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 4-10 января
«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
7 января, четверг. 1:15. Ботафого — Атлетико Паранаэнсэ
10 января, воскресенье. 1:00. Спорт Ресифи — Палмейрас
10 января, воскресенье. 22:00. Сан-Паулу — Сантос (Студия — 21:30)
10 января, воскресенье. 22:00. Фламенго — Сеара
11 января, понедельник. 0:15. Интернасьонал — Гойяс
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»
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