Эти танцы вы не забудете! Горячие фото с Гран-при по фигурному катанию

В субботу в Москве на «Гран-при России» состоялись выступления дуэтов с произвольными танцами. Победу одержала пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Собрали самые крутые кадры нашего фотографа Дарьи Исаевой.

Аннабель Морозова и Андрей Багин. Музыка: Funny Honey (from " Chicago " ) , Sing Sing Sing by Louis Prima и It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing

Аннабель Морозова и Андрей Багин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин . Музыка: The Artist (soundtrack) by Ludovic Bource и Sing Sing Sing by Louis Prima

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро . Музыка: The Greatest Showman (soundtrack)

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин . Музыка: Raise A Little Hell (from " Bonnie and Clyde " ) by Frank Wildhorn and Don Black , How 'Bout a Dance (from " Bonnie and Clyde " ) by Frank Wildhorn and Don Black , This World Will Remember Us (from " Bonnie and Clyde " ) by Frank Wildhorn and Don Black

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александра Назарова и Максим Никитин . Музыка: 42nd Street by Harry Warren, Al Dupin

Александра Назарова и Максим Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин . Музыка: Never Tear Us Apart (from " Fifty Shades Freed " soundtrack)

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Музыка: Singin' In the Rain by Arthur Freed and Nacio Herb Brown

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин . Музыка : Experience by Ludovico Einaudi , Ni**as in Paris by Jay Z, Kanye West (instrumental remix) , Experience by Ludovico Einaudi (remix)

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Музыка : Smile performed by Michael Jackson , Come Together by Michael Jackson