Зрители завалили лед мишками после проката Ханю. Фото

Зрители завалили лед мишками после произвольной программы двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Фигурист показал шикарное выступление, справившись практически со всеми элементами: четверной риттбергер, тройной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной аксель, тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной аксель + ойлер+ тройной флип. У него была лишь одна помарка - он чуть не упал с четверного сальхова.

После проката в подтрибунном помещении было собрано огромное количество мишек, подаренных Ханю зрителями. Напомним, что фигурист завоевал серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.

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