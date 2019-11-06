Серебряный и бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Алены Косторной на этапе «Гран-при» во Франции. Ученица Этери Тутберидзе исполнила в своих программах три тройных акселя и завоевала золото на турнире, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

— Алена лично для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании, — приводит RT слова Жулина. — У нее фантастическое катание, скольжение, презентация, великолепная техника, феноменальные пролеты... Каждый прыжок она исполняет чисто. Если бы я был судьей, то ставил бы ей всегда «+5» или «+4».

Если Косторная выучит еще и четверной прыжок, а лучше два, то она станет непобедимой фигуристкой. У нее практически нет слабых мест, так что она вполне конкурентоспособна на фоне Щербаковой и Трусовой. Но если Трусова исполнит четыре четверных, то с ней будет тяжело даже Натану Чену и Юдзуру Ханю.