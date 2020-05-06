Жена Плющенко опубликовала видео в доказательство того, что у ее сына нет психического расстройства

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новое видео в Telegram-канале «Голубь мира». Она заявила, что ролик доказывает отсутствие психического расстройства у их сына Александра. Это же видео опубликовано и в Instagram мальчика.

— Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом! Донесите кто-нибудь до «экспертов-идиотов» из «Стархита» (в оригинальной записи издание, опубликовавшее информацию, названо более грубым словом — Прим. «СЭ»).

Анонимные эксперты назвали сына Плющенко и Рудковской аутистом. Мир фигурного катания восстал