Загитова встретилась с сестрой своей собаки. Фото

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. На ней 16-летняя спортсменка запечатлена с собакой породы акита-ину, являющейся сестрой ее питомца Масару.

- Это сестра моей Масару. Ее имя Каттян. Она такая же хорошенькая и милая. Очень рада была встретиться, - написала Загитова.

Напомним, Загитова является действующей чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

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