Загитова встретилась с сестрой своей собаки. Фото

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. На ней 16-летняя спортсменка запечатлена с собакой породы акита-ину, являющейся сестрой ее питомца Масару.
- Это сестра моей Масару. Ее имя Каттян. Она такая же хорошенькая и милая. Очень рада была встретиться, - написала Загитова.
Это сестра моей Масару. Её имя Каттян 🐶😍. Она такая же хорошенькая и милая. Очень рада была встретиться 🐕👍😂 マサルの妹、Katyanです🐶😍 とてもかわいく、とてもスマートな彼女に会えて、本当に、とても嬉しいです🐕👍😂 This is a Masaru’s sister. Her name is Katyan 🐶😍. She is so cute and smart. I was so happy to meet her 🐕👍😂. #масару #акитаину #акита #собака #люблю #япония #masaru #マサル #秋田犬 #日本 #愛してる #akitas #japan #mylove #puma #pumawomen
Напомним, Загитова является действующей чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.