Режиссер-постановщик шоу и известный агент Ари Закарян в интервью «СЭ» высказался об приостановке карьеры Алины Загитовой.

— Алина — выдающаяся фигуристка, которая завоевала все возможные титулы. Она для своего возраста была превосходна эти два года. Я преклоняюсь перед ее успехом и ее команды. Хватает мне ее или нет сейчас — даже не могу сказать. Конечно, присутствие Загитовой и Медведевой всегда на пользу спорту и зрителям. Но помимо них есть и другие девочки. И их популярность тоже растет. Расширить квоту для России? Сложный вопрос. На последнем финале «Гран-при» 75 процентов участников у юниоров были россияне. И подобные изменения могут открыть ящик Пандоры.

Сейчас многие говорят — мол, пошли спортсмены-однодневки. Не согласен с этим. Победа на Олимпиаде, чемпионате мира — навечно. Хотя бы для самого победителя. Пусть правила дали ему или ей эту возможность, но многим это в радость. Как можно сказать после этого: «Сиди, жди совершеннолетия»? (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Закаряна — на сайте «СЭ»