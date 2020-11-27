Загитова рассказала, как встретит Новый год

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как встретит Новый год.

— У нас есть традиция — собираться всей семьей на Новый год и слушать Владимира Путина, — сказала Загитова в прямом эфире для Puma. - А уже где-то 2 января мы обычно вновь выходим на лед.

— То есть праздник у чемпионов длится недолго?

— Но это все равно праздник. И мы его очень долго ждем.

— У тебя бывают выходные?

— Бывают, и я очень радуюсь этим дням. Как правило, в эти дни я просто лежу и ничего не делаю — сплю, смотрю сериалы.