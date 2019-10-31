Загитова не планирует усложнять программу на этапе «Гран-при» во Франции

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет усложнять техническую составляющую своих программ на этапе «Гран-при» во Франции, cообщается на официальном сайте ISU.

В короткой программе фигуристка исполнит следующий прыжковый набор: каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», двойной аксель и тройной флип.

А в произвольной — каскады «тройной лутц-тройной риттбергер», «двойной аксель- тройной тулуп», тройной сальхов, двойной аксель, тройные лутц и флип, а также тройной флип в каскаде с двумя двойными прыжками.

Короткая программа женщин на турнире состоится 1 ноября и начнется в 20.10 по московскому времени.