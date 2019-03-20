Чемпионат мира по фигурному катанию: прямая трансляция женской короткой программы (видео)

В японском городе Сайтама стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Главный турнир года проходит с 19 по 24 марта. И уже сегодня, в среду, болельщиков ждет одна из самых интересных частей ЧМ – женская короткая программа. В этом виде сборную России представляют Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция короткой программы женщин будет доступна на этой странице с любого удобного для вас устройства. Начало прямого эфира – 9.00 (время московское).

Ожидается, что наши звезды появятся на льду после 11.00.



Порядок выступления участниц чемпионата мира-2019 в короткой программе у женщин в двух сильнейших разминках

Шестая разминка

29 из 40 (стартовый номер). Габриэль Дэйлман (Канада) – 13.32 (время московское)

30. Лим Ын Су (Корея) – 13.38

31. Мэрайя Белл (США) – 13.45

32. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 13.51

33. Лорин Лекавелье (Франция) – 13.57

34. Софья Самодурова (Россия) – 14.04

Седьмая разминка

35. Каори Сакамото (Япония) – 14.18

36. Брэди Теннелл (США) – 14.24

37. Сатоко Мияхара (Япония) – 14.31

38. Евгения Медведева (Россия) – 14.37

39. Рика Кихира (Япония) – 14.43

40. Алина Загитова (Россия) – 14.50

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