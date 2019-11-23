«Загитова крадет сердца!» ISU — о произвольной программе олимпийской чемпионки на «Гран-при» Японии
20:41
ISU в своем официальном Twitter опубликовал видеофрагмент выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе на японском этапе серии «Гран-при».
— Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадет сердца людей, — подписал ISU ролик.
16-летняя фигуристка заняла третье место в Саппоро и отобралась в Финал серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.
? That smile! Those moves! Alina Zagitova ?? stealing hearts! ?#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/N8cu6CxNT7— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 23, 2019
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