ISU в своем официальном Twitter опубликовал видеофрагмент выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе на японском этапе серии «Гран-при».

— Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадет сердца людей, — подписал ISU ролик.

16-летняя фигуристка заняла третье место в Саппоро и отобралась в Финал серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.