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«Загитова крадет сердца!» ISU — о произвольной программе олимпийской чемпионки на «Гран-при» Японии

20:41
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ISU в своем официальном Twitter опубликовал видеофрагмент выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в произвольной программе на японском этапе серии «Гран-при».

— Эта улыбка! Эти движения! Алина Загитова крадет сердца людей, — подписал ISU ролик.

16-летняя фигуристка заняла третье место в Саппоро и отобралась в Финал серии, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

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