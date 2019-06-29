Загитова и Трусова весело разминаются перед шоу. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова задорно разминаются перед шоу, бросая друг другу теннисные мячики.

Соответствующее видео появилось в фан-аккаунте Загитовой в Инстаграме. Фигуристки находятся в Японии для дальнейших выступлений в шоу вместе с чемпионкой России Анной Щербаковой и победительницей юниорского финала "Гран-при" Аленой Косторной.

С сезона 2019/20 Трусова, Щербакова и Косторная будут выступать на взрослом уровне.