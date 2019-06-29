Загитова и Трусова весело разминаются перед шоу. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова задорно разминаются перед шоу, бросая друг другу теннисные мячики.
Соответствующее видео появилось в фан-аккаунте Загитовой в Инстаграме. Фигуристки находятся в Японии для дальнейших выступлений в шоу вместе с чемпионкой России Анной Щербаковой и победительницей юниорского финала "Гран-при" Аленой Косторной.
С сезона 2019/20 Трусова, Щербакова и Косторная будут выступать на взрослом уровне.
Новое видео из Инстаграм @timkoleto 😅 . . 🎾🎾🎾 @azagitova ✖️ @avtrusova 戦う (бой) . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #DreamsOnIce #DoI #DoI2019 #DreamsonIce2019